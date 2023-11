Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. A Campobello di Mazara l’Amministrazione comunale ha promosso la messa in scena dello spettacolo “Di tutte le donne di tutti i mondi”, per la regia di Anna Gelsomino, sabato 25 novembre, alle ore 21, al cineteatro Olimpia. “Lo spettacolo rappresenta un ulteriore momento di riflessione su un tema che, purtroppo, sta diventando una vera e propria emergenza sociale, a pochi giorni tra l’altro dalla tragica fine di Giulia Cecchettin”, spiegano in una nota del Comune.

Lo spettacolo, in particolare, vedrà l’intervento coreutico della ballerina Eleonora Rizzo e rappresenta un omaggio all’artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, morta tragicamente durante la performance itinerante “Spose in viaggio”, con cui si proponeva di attraversare, in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo. Sul palcoscenico sarà allestito uno spazio speackers’ corner che consentirà a quanti lo vorranno tra gli spettatori di intervenire per condividere riflessioni o testimonianze. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione “Una, nessuna e centomila”. Ticket d’ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 3281529025.

