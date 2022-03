6 anni e 4 mesi sia per Francesco che per il cugino Eros Biondo, di 24 e 23 anni e poi 5 anni e 4 mesi per Giuseppe Titone, 20 anni, e 3 anni, 6 mesi e 20 giorni per Dario Caltagirone, 21 anni. Sono queste le accuse che ha chiesto il pubblico ministero Marina Filingeri nel processo con rito abbreviato che si sta svolgendo davanti al giudice per le udienze preliminari Annalisa Amato. I 4 giovani vennero arrestati a fine aprile 2021 dai carabinieri di Campobello di Mazara dopo che la ragazza aveva denunciato tutto. Nel procedimento è finito anche un minorenne, indagato a piede libero e per il quale sta procedendo il Tribunale dei minorenni di Palermo.