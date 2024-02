Tanta pioggia e nei soliti posti oramai noti in città si sono registrati gli stessi disagi: strade allagate e trasformate in veri letti di fiume con il livello d’acqua che, in alcuni momenti, ha raggiunto anche il metro, come successo sotto il ponte di via Marco Minghetti, angolo via Armando Diaz. È avvenuto stanotte a Castelvetrano, colpita da un violento temporale di tipo V-shapped, ossia di tipo autorigeneranti in grado di dare fenomeni intensi e persistenti, a volte, per tante ore. Allagamenti si sono registrati anche in via Tommaso Lucentini e in altri punti della città. A scopo precauzionale il sindaco Enzo Alfano stamattina ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di Castelvetrano «per evitare che ci possano essere problemi per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici».

AUTORE. Redazione