Un violento scontro tra due autovetture si è verificato, ieri sera intorno alle 21, sulla strada statale 188, all’altezza dello svincolo autostradale di Salemi. Una Fiat Panda, che procedeva in direzione di Gibellina, condotta da Felice Almerini, 50 anni, si è scontrata frontalmente con una Ford Eco Sport (che procedeva in direzione di Salemi) che era condotta da Raffaele Palma, 42 anni. A bordo della Fiat Panda, insieme ad Almerini, c’era Calogero Ingoglia di 23 anni. A bordo della Ford Eco Sport, insieme a Palma, c’erano Antonino Russo, 40 anni, Giuseppe Salvo di 41 anni e Filippo Scappini. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per alcune ore e gli agenti della Polizia municipale di Salemi hanno regolato la viabilità. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti i carabinieri di Salemi ed è stato chiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 presso il pronto soccorso di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione