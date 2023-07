ASCOLTA L'ARTICOLO

Un grave incidente si è verificato in via cavallaro a marinella di Selinunte. Il violento scontro é avvenuto tra una Ford focus e una moto di grossa cilindrata. Tre i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Castelvetrano. G. F. e S. M. erano sulla moto. Sono arrivati in pronto soccorso in codice rosso. M. L. V. alla guida dell’auto

