Un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15:00 lungo il Viale Roma a Castelvetrano. Coinvolti nel sinistro un uomo alla guida di una Opel Astra che procedeva in direzione Via Gentile ed una donna alla guida di una Mercedes Classe A che pare stesse effettuando una manovra per uscire dal parcheggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della locale Polizia Municipale.