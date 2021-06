Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15:30, in Viale dei Templi a Castelvetrano. Per cause ancora da chiarire, nei pressi dell’incrocio con Viale Autonomia Siciliana, un centauro alla guida di una moto di grossa cilindrata ha urtato contro una Volkswagen Golf che procedeva in direzione Marinella di Selinunte. Lo scontro è stato molto violento. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ed i sanitari hanno soccorso l’uomo a bordo del veicolo a due ruote. Seguiranno aggiornamenti