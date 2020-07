Un incidente si è verificato, nella tarda mattina di oggi, lungo la strada provinciale 56 nel territorio di Castelvetrano, al confine con il Comune di Campobello di Mazara. Per cause, che sono ancora in corso di accertamento, una vettura si è scontrata contro un’autocisterna in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale 81dir per Triscina di Selinunte. Tre persone che si trovavano a bordo dell’auto, una Range Rover bianca, sono stati trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Dopo i primi accertamenti, non è stato necessario il ricovero in ospedale per nessuno dei feriti coinvolti nel sinistro.