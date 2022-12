ASCOLTA L'ARTICOLO

Un violento incidente è avvenuto intorno alle ore 22:30 lungo la Via Campobello a Castelvetrano. Per cause che sono in corso di accertamento un giovane alla guida di una Fiat Sedici ha perso il controllo del mezzo colpendo in maniera molto violenta il muro di un’abitazione.

Dopo l’impatto il mezzo stava per prendere fuoco ma l’incendio è stato scongiurato grazie al pronto intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Il giovane alla guida del mezzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II”, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione