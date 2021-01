Violento incidente questa sera nel centro storico di Campobello di Mazara. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di una fuoristrada avrebbe dapprima urtato contro un mezzo in sosta (una Fiat 500 rossa) in piazza Garibaldi e, successivamente, passando a tutta velocità lungo la via Roma, non si sarebbe fermato all’incrocio con via Garibaldi, scontrandosi contro una Audi A4 (condotto da un giovane di Campobello) che in quel momento stava percorrendo la centrale via Garibaldi.

Dopo l’impatto il fuoristrada si è ribaltato si un lato, finendo la sua corsa contro un’altra autovettura parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. Alcune strade sono chiuse al transito veicolare per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. (Seguiranno aggiornamenti).