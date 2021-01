Violento incidente questa sera nel centro storico di Campobello di Mazara. Per cause in corso di accertamento il conducente di una fuoristrada avrebbe urtato prima contro un mezzo in sosta (una Fiat 500 rossa) e successivamente contro un altro veicolo (una Audi A4) in transito nei pressi della Via Garibaldi. Dopo l’impatto il fuoristrada si è ribaltato si un lato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. Alcune strade sono chiuse al transito veicolare per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. Seguiranno aggiornamenti