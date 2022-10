INVIA LE TUE FOTO CON WHATSAPP

Ennesima perturbazione sul territorio di Castelvetrano. Il Comune di Castelvetrano invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena

– Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo

– Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio

– Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)

– Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se c’è

-Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso)

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori

