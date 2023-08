ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato un pregiudicato di origini tunisine di 27 anni per il reato di lesioni personali aggravate.

I Carabinieri, impiegati in attività di prevenzione dei reati nel territorio, sono stati attirati da alcune urla in lontananza provenienti da una via del centro storico di Castelvetrano. I militari hanno sorpreso due stranieri intenti a litigare animatamente e sono intervenuti per sedare la lite. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, uno dei due brandiva una bottiglia rotta di vetro e aveva appena colpito il connazionale provocandogli vistosi tagli sul corpo.

I Carabinieri disarmavano e riuscivano a contenere l’uomo, risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale. Il 27enne veniva portato immediatamente in caserma e arrestato per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate. Nel frattempo, la vittima, sottoposta alle cure mediche del vicino ospedale, veniva riconosciuta affetta da varie lesioni che lo costringeranno ad un lungo periodo di degenza. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi presso il Tribunale di Marsala, l’arresto veniva convalidato e, su richiesta della locale Procura, per l’extracomunitario veniva disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

AUTORE. Redazione