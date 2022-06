ASCOLTA L'ARTICOLO

L’ex Comandante dei Vigili urbani di Castelvetrano Vincenzo Bucca andrà a guidare, temporaneamente, la Polizia Municipale di Mazara del Vallo, dopo il pensionamento di Salvatore Coppolino. Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha dato l’ok alla disponibilità a scavalco di Bucca al Comune di Mazara del Vallo. Bucca, che nelle ultime settimane aveva iniziato un’attività condivisa col Comune di Partanna, per accettare il nuovo incarico a Mazara del Vallo, si è dovuto dimettere dall’ente guidato dal sindaco Nicola Catania. A Mazara del Vallo il dirigente Vincenzo Bucca lavorerà per 12 ore settimanali, e per un massimo di tre mesi, nelle more che il Comune espleterà il concorso per Comandante della Polizia Municipale.

Vincenzo Bucca negli anni ha ricoperto l’incarico di Comandante dei Vigili urbani al Comune di Campobello di Mazara, poi ha guidato il Comando di Castelvetrano, incarico che gli è stato revocato, rimanendo però in pianta organica nell’ente. Durante la sua attività a Castelvetrano più volte ha ricevuto danneggiamenti alla sua vettura privata.

AUTORE. Redazione