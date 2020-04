A distanza di un mese, i Vigili del Fuoco del Comando di Trapani tornano ancora una volta a rendere omaggio al personale sanitario dell’Ospedale san Antonio di Trapani. Il grande cuore dei Vigili del Comando di Trapani si è manifestato con un’iniziativa di grande solidarietà nei confronti della struttura sanitaria.

Spontaneamente, su iniziativa del Capo Nucleo NBCR provinciale C.R. Salvatore la Sala, cui ha aderito immediatamente la Comandante Biancamaria Cristini e tutto il personale operativo ed amministrativo del Comando;ci si è autotassati e in una rincorsa solidale velocissima, con il tradizionale impegno corale che bene esprime lo spirito di squadra e la grande generosità che anima la grande famiglia dei Vigili del Fuoco, oggi finalmente è arrivato il giorno della donazione di un ventilatore polmonare per il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale S.Antonio di Trapani.

A consegnare l’importante presidio sanitario una rappresentanza di pompieri di turno di servizio con in testa la Comandante Biancamaria Cristini, che ha dichiarato: “A dimostrazione della nostra vicinanza al personale medico e paramedico, e come particolare riconoscimento del grande sacrificio che in questa emergenza i soccorritori sanitari stanno affrontando, abbiamo voluto dare un piccolo ma concreto contributo, alla cui realizzazione ha partecipato con gran cuore tutto il personale operativo e amministrativo del Comando di Trapani”.

A ricevere il ventilatore polmonare, oltre ad una nutrita rappresentanza di medici e personale infermieristico, il direttore amministrativo Sergio Consagra dell’ASP n. 9 e la direttrice sanitaria del nosocomio trapanese Maria Concetta Martorana. Il Direttore Generale Damiani ha espresso il suo personale ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco per l’importante donazione, aggiungendo « la sensibilità e la generosità dimostrata dai Vigili del Fuoco è un segno di grande solidarietà nei confronti di quanti, in un frangente così impegnativo, operano quotidianamente in prima linea. E’ molto importante avere a disposizione apparecchiature di ultima generazione da destinare all’attuale emergenza sanitaria ».

La sobria cerimonia di consegna si è conclusa con uno scrosciante applauso che ha unito le due rappresentanze di soccorritori.

COMUNICATO STAMPA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI