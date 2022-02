ASCOLTA L'ARTICOLO

La Direzione Centrale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco comunica che nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 25 febbraio 2022, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 26 febbraio 2022 e fino al 28 marzo 2022.

I candidati devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica, con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; MOD. 3 PC DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è d) il codice fiscale; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il godimento dei diritti politici; g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l’istituto, il luogo e la data di conseguimento; h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; i) j) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; k) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del presente bando; l) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

