Palermo, museo a cielo aperto. Palermo, scrigno di meraviglie. Palermo, circuito di storia e di cultura. E’ il capoluogo “dei tesori” la meta che i ragazzi del Ferrigno-Accardi hanno raggiunto nella giornata di Venerdi 28 ottobre per vivere una affascinante esperienza di conoscenza della citta’ e delle sue straordinarie risorse artistiche e culturali. I vicoli e le viuzze dell’Albergheria, il fascino della Cattedrale, i ricami e gli intagli barocchi della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, la dotazione libraria di Casa Professa sono solo alcune delle tappe di un itinerario che ha incuriosito e “catturato” ragazzi e docenti dell’Istituto in una fra le prime uscite previste per il corrente anno scolastico.

AUTORE. Redazione