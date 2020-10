Sicurezza e videosorveglianza: il Comune do Castelvetrano ci prova a essere ammesso al finanziamento da parte del Ministero dell’interno, di concerto con quello dell’Economia. La Giunta municipale ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica di un progetto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel Comune di Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella e di Triscina di Selinunte. Il costo totale è di 416 mila euro.