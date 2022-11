Quale è stato nei decenni il rapporto tra la pesca della sardina e la borgata di Marinella di Selinunte? Quale tradizione lega il pesce azzurro con Selinunte, borgata in cui che sino agli anni ’70 c’erano ancora alcuni magazzini per la salatura delle sarde? Il piccolo Alberto Firreri, allievo dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello, è andato a conoscere meglio la borgata, nell’ambito del concorso “Una sardina in mostra” del “Sarduzza fest”. Per il piccolo studente è stata la sua prima volta a Marinella di Selinunte e qui ha incontrato Carlo Barraco, Presidente della cooperativa “Selinunte pesca” e Nicolò Matteucci che, sino a qualche decennio addietro, ha svolto il mestiere di pescatore. La borgata marinara e la tradizione della pesca delle sarde vista dall’occhio di un bambino e raccontata in questo video.

AUTORE. Redazione