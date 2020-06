Da circa un secolo, a Marinella di Selinunte, si ripete ogni giorno l’appuntamento con il tradizionale “INCANTO”, così come gli abitanti chiamano l’asta del pesce fresco che va in scena quotidianamente allo Scalo di Bruca.

Non una semplice vendita di pesce, ma un vero e proprio spettacolo in cui gli attori principali sono i profumi, i suoni, i colori ed il calore della nostra terra. Un appuntamento davvero da non perdere.

Sui banchi del mercato passano cassette colme di saraghi, orate, mazzancolle, aragoste ed altre varietà tipiche del territorio di Selinunte. Il pesce non viene pesato, ma posto su un piano metallico per essere ben visibile ai possibili acquirenti. Il banditore fissa la base d’asta e cominciano le offerte. L’acquirente alza una mano o fa una smorfia col viso ed il banditore capisce. Abbiamo raccolto in questo VIDEO alcuni momenti di questo “incantevole” appuntamento che ha stregato migliaia di turisti di tutto il mondo.



credits. www.castelvetranoselinunte.it

Articolo pubblicato il 17 gennaio 2019