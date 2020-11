Che è del M5S non si sbaglia: perché le cinque stelle colore oro le ha ricamate sulla mascherina nera di protezione. Numinato Davide Licari è uno dei tre neo assessori della Giunta guidata da Enzo Alfano. Nel suo primo giorno di presenza in città, dopo il giuramento, l’assessore ha fatto visita tra gli Uffici del Comune di via delle Rose. A Licari spetterà, tra le altre, anche la delega alla programmazione europea.

A Marsala, sua città d’origine, Licari era designato assessore dal candidato sindaco pentastellato Aldo Rodriquez. Ora Alfano l’ha scelto come assessore della sua Giunta. Situazione imbarazzante? «No, affatto. È sempre M5S, condividiamo le nostre idee che poi sono le linee guida del modo di intraprendere una progettualità insieme alla gente…».