Nuovo video del sindaco Enzo Alfano per un aggiornamento alla città di Castelvetrano sulla situazione epidemiologica. “Vi invito alla massima prudenza – ha detto il primo cittadino – e vi chiedo di cominciare ad andare a visitare i vostri cari defunti a partire da adesso per non creare assembramenti nella giornata del 02 novembre”. Alla data del 21 ottobre risultano un totale di 87 casi positivi più due pazienti Covid, ricoverati in strutture sanitarie fuori dalla Provincia di Trapani.