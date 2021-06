Non ci sono ancora le condizioni per la riapertura in sicurezza di Viale dei Templi a Castelvetrano. “Gli uffici tecnici e la protezione civile – fa sapere l’assessore Manuela Cappadonna – hanno scritto all’Autorità di Bacino Regionale della Sicilia che è l’Ente deputato alla difesa del suolo e gestisce i bacini idrografici, l’ente che dovrebbe avere la competenza sugli interventi da effettuare”

Il ponticello sul torrente Racamino è stato costruito in tufo e oggi sopporta il peso dei Tir che percorrono giornalmente la principale strada di accesso alla città. “Restiamo in attesa di avere una risposta dall’ente regionale” aggiunge l’assessore che ha disposto anche l’installazione di pesanti i new jersey in cemento per impedire il transito lungo il tratto stradale. “Alcuni incoscienti – scrive la Cappadonna – non solo scostavano le transenne e passavano impunemente dalla via dei Templi, ma addirittura le transenne erano state gettate tra le sterpaglie”