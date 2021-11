ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Vespa Club Mazara del Vallo e l’associazione YPSAS organizzano per domenica 7 novembre un viaggio in Vespa fra i luoghi della Nocella del Belice. Partenza fissata per le ore 08:30 da Marinella di Selinunte, davanti l’hotel Admeto. A bordo delle due ruote i partecipanti percorreranno a bordo delle due ruote le campagne di Castelvetrano, Campobello, Santa Ninfa, Partanna con sosta per degustazione tra gli alberi d’ulivo. Alle 13:00 è prevista una degustazione di Pane Nero di Castelvetrano condito. E’ prevista la presenza di Tamburinari e Cantastorie sia alla partenza che all’arrivo ci saranno. Per info. 3296852854

AUTORE. Miriam