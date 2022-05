ASCOLTA L'ARTICOLO

Thailandia: terra dei sorrisi, dei vasti paesaggi, della spiritualità, nonché una delle mete preferite per viaggiare nel 2022. Questo paese, infatti, è dotato delle più belle spiagge esistenti al mondo, di città piene di colori, di natura e di usanze tanto particolari quanto affascinanti.

Bangkok, capitale della Thailandia, è indubbiamente una tappa da non perdere. Trattasi di una metropoli in cui il passato e il futuro si fondono insieme, tra antichi templi e grattacieli. Detta città degli angeli, vi sorprenderà e vi farà innamorare di ogni suo aspetto.

Per chi preferisce il mare, le splendide isole del sud vi porteranno alla scoperta di acque cristalline e di scenari da sogno, ben lontani rispetto a ciò a cui solitamente siete abituati.

Attenzione però al clima tropicale, tipico di tutto il sud-est asiatico: se soffrite particolarmente il caldo e l’umidità, è sconsigliato viaggiare in Thailandia ad agosto, dove le temperature possono tranquillamente superare i quaranta gradi centigradi.

Posto che stiamo parlando di luoghi dall’indescrivibile bellezza, veniamo adesso ad alcuni consigli pratici riguardanti il viaggio e la relativa organizzazione.

Innanzitutto assicuratevi di avere un passaporto dotato di validità residua di sei mesi, dal momento in cui farete il vostro ingresso nel paese. Parlando invece del visto, in particolare del visto turistico, questo non è necessario per i soggiorni superiori a trenta giorni. In caso contrario, ovvero se avete intenzione di prolungare il viaggio, vi sarà possibile richiederlo quando sarete là.

Ma come mi muovo all’interno della Thailandia? Una domanda che chiunque si pone, la cui risposta può variare in base a diversi fattori. Per spostamenti più veloci, che non comprendano ore e ore trascorse su autobus o traghetti, vi sono i voli interni. Altrimenti, appunto, quest’ultime due alternative consentono comunque di visitare il paese in maniera meno comoda per alcuni, ma senz’altro più turistica. Infine, tenete a mente che la moneta usata in Thailandia è il Baht, di conseguenza controllate sempre il cambio!

Assicurazione sanitaria e requisiti per l’ingresso in Thailandia

Ormai si sa, spostarsi in giro per il mondo richiede alcune accortezze. Tra queste l’assicurazione sanitaria per viaggio Thailandia, che vi consentirà di vivere la vostra vacanza in tranquillità, senza preoccupazioni legate ad un sistema sanitario non propriamente ottimale.

Per quanto invece concerne i requisiti per entrare in Thailandia, dovete sapere che dal 01.03.22 è stato disposto il via libera ai viaggi dall’Italia al paese in questione.

I turisti, però, per poter fare il proprio ingresso, devono superare 14 giorni di quarantena, ritenuti obbligatori. L’alternativa è il certificato vaccinale, completato da almeno 14 giorni prima dell’entrata in Thailandia.

A far data dal 01.02.22, invece, gli italiani dovranno avere, oltre al visto a cui abbiamo già accennato, il Thailand Pass e un tampone negativo, il quale non dovrà superare le 72 ore dal momento della partenza.

AUTORE. Claudia Bianco