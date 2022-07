ASCOLTA L'ARTICOLO

La Giunta Comunale di Castelvetrano rende noto che, oggi ha approvato un progetto per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire anche la mobilità sostenibile della via Giovan Battista Ferrigno per un importo di €130.000,00, iva al 22% inclusa. Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, seppur nelle limitate disponibilità derivanti dai vincoli del dissesto, è la realizzazione delle necessarie opere per assicurare una idonea e sicura viabilità, sia veicolare che pedonale.

Tra le arterie urbane più degradate, più volte oggetto di segnalazioni al Comando di Polizia Municipale, vi è proprio la via G.B. Ferrigno, destinataria del progetto, la cui mancata manutenzione straordinaria, potrebbe cagionare danni patrimoniali certi e gravi, nonché mettere in pericolo l’incolumità pubblica e causare danni a cose. I fondi sono stati assegnati dal Ministero dell’Interno con decreto 30 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

AUTORE. Redazione