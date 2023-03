ASCOLTA L'ARTICOLO

Prende il via questa mattina, e continuerà fino a domenica 5 marzo, il progetto «Noi siamo qui – Materia umana», promosso dall’associazione culturale romana «CineMario», dal Cresm di Gibellina e realizzato con l’apporto attivo del gruppo «Progetto Matèria». Il piano di lavoro è vincitore del bando «Creative living lab» indetto dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Santa Ninfa, in questa prima fase comprende un ciclo di incontri finalizzati all’identificazione e al riconoscimento territoriale, realizzati con la partecipazione delle famiglie e dei testimoni della trasformazione subìta dal territorio della Valle del Belice dopo il sisma d el 1968, con l’utilizzo di planimetrie e immagini dei comuni prima e dopo la ricostruzione.

Dopo Salaparuta, nel quale la partecipazione comunitaria ha portato ad un momento di confronto, ri-lettura e ri-scoperta soprattutto da parte delle generazioni più giovani, adesso tocca a Santa Ninfa.

L’iniziativa è focalizzata sulla rigenerazione urbana condivisa dei luoghi, per la realizzazione di attività innovative in ambito culturale e creativo.

Gli appuntamenti animeranno le giornate di oggi (venerdì), domani (sabato) e domenica, alla Società operaia di mutuo soccorso e n ei locali sottostanti la Chiesa madre in piazza Libertà. (In allegato la locandina della manifestazione)

AUTORE. Redazione