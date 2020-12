Il 2020 ci ha inevitabilmente condotti a sviluppare nuove forme di comunicazione e di incontro che ricorrono a canali e spazi virtuali, così ogni appuntamento importante per le scuole come quello dell’“Open day” in cui la scuola apre ai suoi visitatori deve necessariamente reinventarsi.

Tutti gli anni l’accoglienza è stata predisposta dai suoi protagonisti: studenti e docenti che hanno il piacere di presentare le attività che li coinvolgono sviluppando in loro il senso di appartenenza ad una comunità. Oggi, non importa se il distanziamento e le norme di sicurezza imposte non hanno reso possibili i momenti di preparazione a questo evento, ciò che conta è che comunque, grazie al video di presentazione della Scuola Secondaria di I grado dell’I. C. Radice Pappalardo, si intende sopperire all’impossibilità di una giornata in presenza veicolando il messaggio video attraverso i canali social e gli organi di stampa.

Gli studenti sono rimasti gli attori fondamentali dell’Open Day, prestando i loro volti e le immagini che li ritraggono impegnati durante le loro prestazioni musicali, teatrali e laboratoriali di vario genere. Il video proposto è una narrazione per immagini abbastanza esaustiva che coglie gli aspetti più rilevanti del lavoro scolastico e dal quale traspare entusiasmo, abnegazione e soddisfazione con la certezza che questi arrivino ai nostri visitatori virtuali.