Domenica 13 novembre si celebra la VI Giornata dei poveri, istituita nel 2017 da Papa Francesco. A livello diocesano, come già negli anni scorsi, domenica rimarranno aperte a pranzo le mense fraterne “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo (via Casa Santa), “Giorgio La Pira” di Marsala (stadio comunale) e quella di Salemi (nei locali attigui l’ex chiesa madre). «Le tre mense, di solito, la domenica rimangono chiuse ma per l’occasione apriamo le porte ai bisognosi, spiega il Presidente della “Fondazione San Vito Onlus” Vito Puccio. La Fondazione è il braccio operativo della Caritas diocesana. «Ognuno di noi può fare la sua parte – dice il Direttore della Caritas Girolamo Errante Parrino – chiediamo ai nostri ragazzi di rinunciare a qualcosa che gli piace così da devolvere il corrispettivo ai più poveri attraverso un gesto concreto. Con i soldi raccolti, infatti, possiamo comprare beni di prima necessità per le parrocchie che poi li consegneranno alle persone bisognose».

AUTORE. Redazione