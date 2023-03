ASCOLTA L'ARTICOLO

Per il ventennale dalla nascita del centro nella zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, il primo superstore della zona si rinnova completamente e si prepara ad accogliere al suo interno nuovi partner di livello internazionale. Già da qualche mese sul prospetto principale svettano le insegne di Acqua e Sapone, la più grande catena italiana nel settore di igiene, profumeria e pulizia della casa che Martedì 28 Marzo alle 9.00 aprirà i battenti al piano terra con un innovativo negozio di oltre 400 mq che sarà tra i più grandi della Sicilia.

Sempre al piano terra in uno spazio di oltre 1000 mq Giovedì 6 Aprile alle ore 10.00 aprirà Toys Center Bimbo Store, catena internazionale con oltre 100 punti vendita in Italia, che negli anni ha sviluppato un format al servizio della famiglia con una gamma di prodotti sempre più vasta che si è estesa nel tempo anche al settore della puericultura. Toys Center rappresenta l’unica catena retail in Europa specializzata nella vendita di giocattoli. Per l’evento del 6 Aprile sarà presente direttamente da Amici il ballerino Nunzio Stancampiano a partire dalle ore 11.00

Al primo piano invece, in uno spazio di circa 700 mq anch’esso totalmente rinnovato, continuerà la ventennale attività con i consueti settori tessile casa, tappeti, pigiami, biancheria intima, ciabatteria e abbigliamento uomo delle migliori marche italiane, a cui si aggiungono il reparto valigeria, gadget regalo e outlet grandi firme. Saranno presenti al primo piano, in ampi spazi raggiungibili tramite tappeti mobili, i nuovi format Risparmio Tessile, con un assortimento mai visto nel settore casa e cucina a prezzi sempre superscontati e Moda Uomo, con un assortimento e un rapporto qualità convenienza italiano e il ritorno del settore Outlet abbigliamento grandi firme scontate.

“La nascita di questo centro, nell’ormai lontano 2003, è frutto della visione di mio padre Vito, tra i pionieri delle grandi attività commerciali della Contrada Strasatto di Castelvetrano”, dice Antonino Radosta Chinzi.

“Oggi il centro si appresta a rafforzare la propria offerta, continuando ad essere un punto di riferimento della zona commerciale; ciò perché fin dall’inizio l’obiettivo principale non è mai stato quello di sentirsi arrivati, ma l’idea di fondo è stata di non fermarsi davanti a nessuna difficoltà e andare avanti per la propria strada, passo dopo passo, reinvestendo tutto noi stessi, per il miglioramento continuo”, prosegue Radosta Chinzi.

“Il successo è dovuto non solo alla caparbietà imprenditoriale della famiglia Radosta Chinzi, ma anche al supporto di un team di collaboratori altamente specializzati che si è sempre schierata al fianco della famiglia e spesso sacrificata per il Lavoro, a loro va un grande plauso”.

“Gli ultimi anni hanno visto commercialmente una situazione molto difficile a causa del Covid, dell’esplosione dei costi energetici che hanno inciso altamente nelle aziende, e per cui abbiamo già preso delle contromisure per efficientare il consumo della struttura, rendendola più green; ma anche su una burocrazia non così snella che non va di pari passo con le necessità tempistiche delle imprese. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all’innovativo progetto di rinnovamento che va avanti da circa 18 mesi e che creerà a pieno regime un indotto complessivo di decine di persone, linfa vitale per il nostro territorio. Un ringraziamento particolare per i nostri tecnici che hanno permesso, di concerto con i dirigenti comunali, in un clima di assoluta collaborazione, la definizione di un restyling necessario del centro, aggiornato con gli standard commerciali di ultima generazione, pronto per scalare nuove vette e a raggiungere nuovi obiettivi”.

Il 6 Aprile 2023, data dell’apertura ufficiale di Toys Center Bimbo Store e del rinnovamento completo del centro, verrà anche svelata simbolicamente al primo piano una targa per commemorare il fondatore del centro Vetranoshop TRER, Vito Radosta Chinzi.

VETRANOSHOP TRER uno shopping dietro l’altro!!! Sempre più Grande!

AUTORE. Redazione