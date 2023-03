ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo il successo del primo incontro, nel corso del quale è stato presentato l’ultimo libro di Ester Rizzo, “Trenta giorni e 100 lire (Navarra, Palermo, 2023), sull’impegno e il contributo delle donne siciliane durante la Prima Guerra Mondiale, torna la rassegna “Verità di Donna”, promossa dalla Società Dante Alighieri insieme ad altre associazioni del territorio, con il patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano. Il secondo appuntamento della Galleria Letteraria 2023, programmato per venerdì 24 marzo, con inizio alle ore 17:30, nella Chiesa di San Domenico, vedrà la partecipazione di Lucia Triolo, già docente di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Palermo, autrice di numerose sillogi poetiche e voce tra le più interessanti del nostro tempo. La sua opera, attenta alla ricerca e aperta alla sperimentazione di nuove forme espressive, è improntata sul dialogo e l’ascolto della parola dell’altro. In San Domenico sarà presentata la sua ultima raccolta, “Sulle pendici dell’Altro”, edita da Macabor Editore nel 2022. La manifestazione si aprirà con la proiezione del diaporama “Passi di Danza”, realizzato da Castrenze Ezio Fiorenza. A dialogare con l’Autrice saranno Rosario M. Atria e Giuseppina Accardo, mentre le letture saranno curate da Irene Bonanno. Sono previsti gli interventi musicali di Nicolò Ancona e Gabriele Pellegrini, con il coordinamento di Mariella Zancana.

Tra le navate della Chiesa verrà inoltre proposta, a cura della Segreteria regionale UIF, la mostra collettiva “Verità di Donna”.

NOTA BIOBIBLIOGRAFICA: Lucia Triolo è nata e vive a Palermo, nella cui Università ha insegnato Filosofia del diritto. Come docente ha all’attivo numerose monografie e saggi su riviste italiane e straniere di settore.

Ha pubblicato – oltre a “Sulle pendici dell’Altro” (Macabor Editore 2022) – le seguenti raccolte di poesie: “L’oltre me” (G.A. Edizioni, 2016); “Il tempo dell’attesa” (Edizioni Il Fiorino 2017); “E dietro le spalle gli occhi” (La Ruota Edizioni 2018); “Metafisiche Rallentate” (Bibliotheka Edizioni 2018); “Dedica” (Edizioni DrawUp 2019); “Dialoghi di una vagina e delle sue lenzuola” (La Ruota Edizioni 2019); “Debitum” (Prometheus Edizioni 2021).

Suoi testi sono reperibili in diverse riviste di settore come “Luogos”, “Bouquet”, “Frequenze poetiche” e in autorevoli antologie.

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA:

Società Dante Alighieri Castelvetrano

FIDAPA INTERNATIONAL – Sezione di Castelvetrano

FILDIS – Sezione di Castelvetrano

PALMA VITAE

ROTARY CLUB Castelvetrano Valle del Belice

UCIIM – Sezione di Castelvetrano

UIF – Unione Italiana Fotoamatori

UNITRE Castelvetrano Selinunte

con il patrocinio dell’ARCIPRETURA DI CASTELVETRANO

AUTORE. Redazione