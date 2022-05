ASCOLTA L'ARTICOLO

Le folate di Scirocco a 70 km orari hanno fatto danni ovunque nel territorio della provincia di Trapani. I Vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti soprattutto per la caduta di alberi e danni riscontrati a coperture divelte. A Castelvetrano quello appena trascorso è stato un pomeriggio di interventi per i pompieri del locale distaccamento. In piazza Martiri d’Ungheria un albero è caduto per le il forte vento e, fortunatamente, non ha provocato danni. I vigili del fuoco sono anche intervenuti presso il centro commerciale “Belicittà” dove si sono registrati danni alla copertura centrale dell’immobile. Un altro intervento è stato effettuato in un complesso di case popolari in via Campobello a Castelvetrano. Oltre i danni materiali non è stato registrato nessun ferimento di persone.

AUTORE. Redazione