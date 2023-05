Mancano pochi giorni alla XI edizione Torneo della Legalità. L’appuntamento, organizzato in memoria di Antonio Zanda, è per venerdì 5 maggio, con inizio alle ore 9:00 presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano. In campo si sfideranno la squadra dei magistrati della Corte di Appello di Palermo e l’associazione “Civitas” di Castelvetrano (presieduta da Salvatore Roccolino). L’ingresso è gratuito e sugli spalti ci saranno gli studenti degli istituti scolastici della città. Per l’occasione a Castelvetrano arriveranno molti artisti come Roberto Lipari, il duo comico “I Soldi Spicci”, i youtuber Giampytek e XMurry, Matranga e Minafò, gli attori Maurizio Bologna e Sergio Vespertino. A presentare il torneo saranno Sasà Salvaggio ed Elvira Terranova. Durante la mattinata si esibirà anche la fanfara dell’Arma dei carabinieri. Un momento di riflessione e di educazione alla legalità che avrà una grande visibilità a livello nazionale grazie alla partecipazione degli ospiti, noti sia sulle piattaforme social che TV nazionali.