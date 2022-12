ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Asp di Trapani aderisce all’Influday con un Open day vaccinale dedicato alla promozione della campagna antinfluenzale in programma venerdì 16 dicembre 2022 nei Centri Vaccinali Distrettuali del territorio. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute e organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, rientra in un più ampio programma di promozione della salute finalizzato ad incrementare il numero di soggetti vaccinati sul territorio locale adottando tutte le misure possibili di contenimento della diffusione del virus. La copertura vaccinale, infatti, è lo strumento più efficace per limitare la circolazione dei virus. A Castelvetrano sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e anti Sars Cov-19 sia presso il centro vaccinale in Piazza Martiri d’Ungheria (dalle 8 alle 14) che presso l’HUB vaccinale ex Mocar (dalle 8 alle 20)

Di seguito l’elenco dei Centri vaccinali distrettuali in modalità open day dalle 8 alle 14

• Trapani Erice (Palazzo Giglio, Cittadella della Salute)

• Marsala (Piazza Marconi,1)

• Mazara del Vallo (Via Furia Tranquillina,1)

• Castelvetrano (Piazza Martiri d’Ungheria,1)

• Alcamo (Viale Europa)

• Pantelleria (Piazza Almanza,1)

HUB e Punti vaccinali territoriali in modalità open day dalle 8 alle 20

• HUB Trapani Cipponeri, via Salemi

• Hub Alcamo Paladangelo

• HUB Castelvetrano ex Mocar

• PVO Pantelleria

• PVO Marsala Campus Biomedico

• PVO Salemi

• PVO Mazara del Vallo

AUTORE. Redazione