La pasticceria gelateria “Mozart” di Castelvetrano è pronta a trasformare il vostro venerdì in un’esperienza straordinaria, un connubio perfetto tra la magia della musica e il piacere del gusto. Un appuntamento imperdibile, già a partire da venerdì 15 dicembre, per chi cerca un’esperienza unica nel suo genere per trascorrere al meglio una serata in compagnia.

Da sempre sinonimo di innovazione e qualità, Mozart fa leva sul grande successo dei suoi aperitivi per introdurre una grande novità: la musica dal vivo a intrattenere gli affezionati clienti e avventori occasionali del locale sito in Viale Autonomia Siciliana. Ormai da anni punto di riferimento per chi cerca un locale dall’aspetto raffinato dove gustare un ottimo aperitivo, sorseggiando un drink accompagnato da un tagliere ricco di prodotti di alta qualità, Mozart si appresta a diventare luogo di ritrovo anche per gli appassionati di musica dal vivo.

Si parte, quindi, venerdì 15 dicembre alle ore 18:00 con il Duo Frames, composto da Nicola Mangiaracina e Chiara Gandolfo. Durante la serata sarà, inoltre, possibile degustare gratuitamente i panettoni artigianali realizzati con maestria dai fratelli Giacalone. La prenotazione è obbligatoria.

Prenotazione obbligatoria

0924.907602 | gelateriamozart@gmail.com

AUTORE. Giacomo Moceri