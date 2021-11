ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 12 novembre, serata “BIO” al ristorante Agòra del Momentum bio-Resort di Selinunte. Una cena a base di prodotti tipici del territorio promossa dalla Comunità Slow food per la valorizzazione dell’Alto Belice, in collaborazione con la Comunità dei Panificatori dello Sfincione Bianco di Bagheria e la Comunità del Bio distretto Monti Sicani. L’evento nasce nell’ottica di mettere in relazione soggetti diversi tra loro (contadini, allevatori, pescatori, artigiani, ristoratori, produttori, operatori della cultura e del turismo) con l’auspicio di continuare a garantire la bio diversità attraverso la trasmissione dei saperi e delle tradizioni. Le Comunità si confronteranno su un menù “buono, pulito e giusto” che tutela e valorizza il territorio. Per la preparazione delle pietanze Chef Francesco Gallo userà esclusivamente farine Molini del Ponte.

Antipasto: Sfincione al piatto (rivisitazione moderna dello sfincione di Bagheria)

Primo: Raviolini ai grani antichi “salsiccia e qualedda” gratinati convastedda del Belice

Dessert: Cassatelle di ricotta al cucchiaio e Minni di vergini

Vino: Meridiano 12 – Syrah Gorghi Tondi biologico

Prezzo a persona: 38€

Incluso Acqua, Vino e caffè

Prenotazione obbligatoria

0924.941046

www.momentumresort.com

AUTORE. Redazione