L’ex caserma della Guardia di Finanza di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, è stata venduta. A comprarla è stata Gaspare Pecorella, un signore di 54 anni di Salemi che ha offerta 255 mila euro al Comune. A mettere in vendita l’ex caserma era stato qualche mese addietro il Comune, nell’ambito del piano di alienazione di alcuni beni comunali. La valutazione del bene fatta dall’Ufficio tecnico del Comune è stata di 250 mila euro, cifra presa come base per le offerte. La proposta del signor Pecorella (che ha aggiunto 5 mila euro alla base richiesta dal Comune) è stata l’unica pervenuta all’ente e così l’aggiudicazione è stata fatta al signore di Salemi.

La scelta di mettere in vendita il bene comunale (da anni inutilizzato e con tetto pericolante in alcune stanze), qualche mese addietro, suscitò non poche polemiche. È intervenuto l’urbanista Nino Montalbano e l’ex sindaco Giuseppe Castiglione lanciò anche la raccolta firme per una petizione da presentare in Comune. Le forze di minoranza del consiglio comunale hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un consiglio comunale sul caso. Tutte iniziative che, però, non hanno prodotto nulla di concreto. L’Amministrazione comunale è andato avanti sulla scelta di vendere e ora il signor Gaspare Pecorella si è aggiudicato l’acquisto del bene di fronte la torre saracena.

AUTORE. Redazione