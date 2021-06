L’area archeologica delle Cave di Cusa ospiterà tre grandi concerti per l’estate: Antonello Venditti (il 4 agosto), Gianna Nannini (il 23) e Gigi D’Alessio (il 28). A promuoverli sarà l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione in collaborazione con la “Puntoeacapo” di Nuccio La Ferlita. «Sarà un’estate all’insegna della grande musica contemporanea – puntualizza il primo cittadino – un calendario prestigioso di spettacoli musicali, dove la fama di grandi artisti della musica italiana avrà eco in uno scenario incantevole e singolare nel suo genere, testimonianza dell’antica civiltà greco-megarese del VII secolo a.C, che farà da quinta scenografica naturale al palcoscenico, un’immagine unica e suggestiva».

I biglietti per assistere ai concerti sono già disponibili sul circuito ticketone ma anche sul sito www.puntoeacapo.uno. Maggiori informazioni allo 0958176330 oppure biglietteria@puntoeacapo.uno. Per Venditti e la Nannini si paga 46 euro, per D’Alessio, invece, 39,10 euro.