È durato diverse ore l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio che si è sviluppato ieri sera presso il centro di autodemolizioni “Crescente”, nella zona industriale di contrada Strasatto, poco distante lo svincolo A29. Le fiamme hanno bruciato 250 carcasse di auto che si trovavano nel deposito all’aperto. Sul posto sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salemi (coordinati dal funzionato Giuseppe Risalvato) e un’autobotte del Comune di Castelvetrano. L’intervento dei pompieri provenienti da tutta la Provincia si è concluso in tarda notte. Le fiamme non hanno interessato il capannone dove si trovano gli uffici e il deposito dei ricambi. Il fuoco ha provocato una nube tossica causata dalle gomme, dalle parti in plastica e dagli interni delle vetture.

AUTORE. Redazione