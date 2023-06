ASCOLTA L'ARTICOLO

Rubato uno dei mezzi con tutta l’attrezzatura al suo interno di una delle squadre di operai che lavora per Live Nation entertainment, la società che cura e gestisce gli allestimenti per il tour di Vasco Rossi. Il furto sarebbe avvenuto in occasione del concerto di ieri sera allo stadio Renzo Barbera a Palermo. Il proprietario del mezzo ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Insieme al furgone i ladri hanno portato via parte delle torri in metallo da montare nel palco. Il Fiat Ducato era parcheggiato nei pressi della via Biagio Petrocelli.

AUTORE. Redazione