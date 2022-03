ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Senatore della Repubblica, Vincenzo Maurizio Santangelo, ha fatto visita ieri alla sede del VANICO di Castelvetrano. Il portavoce del M5S che è anche membro della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in compagnia del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha incontrato i titolari della struttura, i medici castelvetranesi Valentina Li Causi e Filippo Daniele Clemente.

“Nel corso della visita ho potuto toccare con mano l’imponenza di questo Centro medico – ha scritto il Senatore sui social – Una struttura moderna e all’avanguardia, punto di riferimento sanitario e riabilitativo per la nostra provincia: una vera e propria eccellenza che da oltre quarant’anni offre un servizio fondamentale all’intera area del trapanese”

Il Vanico è ambulatorio d’eccellenza per la riabilitazione dal 1976 che offre servizi ad utenti di tutta la Valle del Belice in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Sorge in un immenso giardino dove sono presenti anche la Casa di Cura VITTORIA, gli ambulatori della Chirurgia Plastica Clemente e i nuovissimi locali di un Day Surgery con due sale operatorie di ultima generazione.

“Oltre ad essere un fiore all’occhiello dal punto vista medico – ha aggiunto Santangelo – non è da sottovalutare anche l’impatto occupazionale di questa struttura che negli anni ha sempre dimostrato di volere continuare ad investire convintamente nel nostro territorio. Realtà come quella del Vanico sono un esempio e motivo di vanto per tutti noi!”

AUTORE. Redazione