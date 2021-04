Da tempo ormai il gruppo VANICO-VITTORIA di Castelvetrano, si è mostrato particolarmente sensibile alle esigenze del territorio. In oltre 40 anni di attività, sulla scia di come ha sempre fatto il Fondatore, On. Prof. Vito Li Causi, la Direzione continua a promuovere numerose iniziative in favore della comunità di Castelvetrano. Tra i progetti più recenti, ricordiamo la totale riqualifica ed il mantenimento della rotonda di Via Caduti di Nassiriya (principale porta di accesso della città e cruciale snodo della Sicilia Occidentale), il salvataggio delle palme del Sistema delle Piazze (davanti il Teatro Selinus) e la sostituzione delle pompe di calore nell’area comune della scuola dell’infanzia Benedetto Croce del “II Circolo Didattico”. Particolare attenzione è stata dimostrata anche nei confronti dell’Istituto “Capuana Pardo” con iniziative che hanno interessato anche la Rete interistituzionale “Insieme per l’Autismo”, delle quali la Clinica è stata sempre parte attiva.

In questi giorni, appreso che l’impianto obsoleto di riscaldamento del plesso “Nino Atria” ha costretto i bambini a svolgere le loro attività didattiche in un ambiente spesso non sufficientemente riscaldato, il gruppo VANICO-VITTORIA ha voluto donare 2 climatizzatori, utilizzabili nella doppia funzione caldo, nei mesi invernali, e freddo nel periodo giugno/settembre. Le attività di installazione del nuovissimo impianto si sono concluse proprio oggi ed i bambini troveranno l’impianto già operativo subito dopo le festività pasquali.

Queste le parole della dirigente Vania Stallone: “GRAZIE alla direzione VANIO-VITTORIA e alla Dott.ssa Valentina Li Causi, la cui sensibilità, attenzione e dedizione verso le categorie dei più deboli sono note alla città di Castelvetrano, grata per questo atto di generosità, personalmente e a nome della Scuola infanzia “Nino Atria”, porgo ancora i più sentiti ringraziamenti”