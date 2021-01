Si è conclusa la prima fase di vaccinazione anti Covid di tutti gli operatori sanitari e non, delle aziende VANICO e VITTORIA di Castelvetrano. Oltre 100 le persone che si sono già sottoposte al vaccino tra medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, amministrativi ma anche personale esterno che ha accesso ai reparti (personale addetto a pulizie e vigilanza). Gli amministratori della Casa di Cura VITTORIA e dell’Ambulatorio VANICO hanno subito accolto l’appello delle massime autorità sanitarie per garantire un ambiente sempre più sicuro alle centinaia di persone che fanno accesso ai locali in Viale dei Templi.

Da quanto è iniziata la pandemia da Coronavirus le attività delle due aziende di eccellenza nella riabilitazione in Sicilia, hanno sempre garantito altissimi standard di sicurezza sia per il personale che per i pazienti. In questo percorso di sensibilità ed attenzione non poteva che essere accolta positivamente la campagna di vaccinazione per fermare la diffusione del virus.

Negli ultimi mesi, inoltre, per venire incontro alle richieste del territorio, presso la Casa di Cura VITTORIA sono stati potenziati i servizi di diagnostica per immagini e di visite specialistiche in diverse branche (maggiori info su www.vanico.it)