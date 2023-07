Il campo era stato montato ieri, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie del Demanio marittimo e della Capitaneria di porto. Ma stanotte è stato già vandalizzato. È successo nella frazione di Triscina di Selinunte al campo di beach-volley montato presso il lido “Aloha”. L’idea di allestirlo è stata condivisa con l’associazione “Non solo vela” di Castelvetrano, anche per dare la possibilità alla giovane squadra di pallavolo femminile, allenata da Francesca Isoldi e Dario Caracci, di continuare a giocare. Una buona occasione anche per fare avvicinare i ragazzi sulla spiaggia alla disciplina della pallavolo. Ieri notte c’è stato chi, in barba alle buone ragioni del perché quel campo è stato allestito, ha tagliato la rete di protezione che era stata installata ai bordi del campo.