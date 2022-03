ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comitato Genitori di Castelvetrano con enorme tristezza, rabbia esprime il proprio rammarico e DELUSIONE nell’apprendere e vedere che oggi è stata vandalizzata la panchina arcobaleno al Viale Roma che il Comitato ha realizzato come simbolo d’integrazione. Il nostro commento si ferma al grave, ignobile e mafioso gesto , fatto non solo al simbolo ma anche al danneggiamento del patrimonio pubblico. Colui che l’ha commesso non e degno di nota.

Tristezza e rammarico per una Castelvetrano che va verso l’oblio sociale. Sicuramente un tale scempio denota il fallimmento di noi GENITORI come educatori delle future generazioni. Dobbiamo trasmettere ai nostri figli valori contrari alla cultura OMERTOSA che impregna la nostra società. Speriamo in una denuncia da parte delle istituzioni preposte visto che la panchina appartinene al patrimonio comunale e a tutti noi cittadini. Inoltre auspichiamo maggiori controlli per la tutela del patrimonio pubblico .

AUTORE. Redazione