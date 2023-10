Alcuni locali a pian terreno di palazzo Pignatelli a Castelvetrano che il Comune avrebbe dovuto affittare sono diventati rifugio di alcuni migranti. Abbandonati e per giunta vandalizzati, sotto gli occhi di chi ogni giorno entra ed esce dal Comune, in uno dei locali, utilizzando cartone e coperte, c’è chi ci dorme. E anche i bagni pubblici, con ingresso nella parte posteriore rispetto al portone principale del Comune, sono stati vandalizzati. Dal Comune stanno correndo ai ripari, soprattutto per evitare bivacco e occupazione abusiva di quei locali che si dovrebbero affittare. Ecco perché gli operai del Comune stanno provvedendo a sistemare dei pannelli davanti le porte. Basterà per evitare che i migranti entrano dentro per dormire? Intanto più volte il Comune ha messo a bando quei locali commerciali a pian terreno del palazzo di città. Alcuni sono stati affittati, altri, invece, no.

AUTORE. Redazione