Valerio Scanu si è sposato civilmente con il castelvetranese Luigi Calcara, ingegnere da anni residente a Roma. Il matrimonio è stato celebrato ieri nella capitale in Campidoglio. Valerio e Luigi fanno coppia fissa da tre anni. Si erano conosciuti su Instagram, quando Luigi aveva commentato una foto del cantante. Lo stesso giorno poi si erano incontrati e da lì era iniziata la storia d’amore. I loro testimoni sono i fratelli di entrambi (Fabio per Luigi e Alessandro per Valerio) con le migliori amiche dei due. La proposta di matrimonio pubblica aveva fatto il giro del web, e finalmente il cantante sardo oggi ha finalmente coronato il suo sogno in Campidoglio, con il suo compagno 33enne. Scanu si è presentato in abito bianco con un lungo strascico e papillon, Calcara in vestito. Gli invitati alle nozze 220 e gli sposi hanno pensato a tutto, bomboniere comprese chiuse con ceralacca.

Fonte foto. Instagram

AUTORE. Redazione