Da domani, venerdì 21 a domenica 23 maggio, negli hub del territorio trapanese e nei punti vaccinali in modalità ‘Drive in’ sarà attuato il progetto “Proteggi te e i nonni”, rivolto ai soggetti ultra 80 enni e ai loro accompagnatori over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione.

Inoltre, al fine di dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale si potenzia la rete nel territorio trapanese con l’attivazione di un nuovo punto vaccinale, in modalità Drive in, presso l’Autoparco comunale di Mazara del Vallo, in contrada Affacciata, da venerdì 21 a domenica 23 maggio, dalle 9 alle 19. Nella provincia trapanese l’attività vaccinale prosegue in modalità Drive in, venerdì 21 maggio, anche a Castelvetrano, nel piazzale antistante il Comune nuovo, in via delle Rose dalle 9 alle 18, e a Trapani, alla Cittadella della Salute, (Palazzo Giglio), dalle 13 alle 19. Sia nei centri vaccinali che nei ‘Drive in’, la somministrazione è comunque garantita ai prenotati e ai soggetti over 40.