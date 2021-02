«Sin dall’inizio della pandemia e anche in pieno lockdown – ha detto Immordino a Repubblica – gli avvocati hanno continuato a lavorare, per svolgere la loro funzione sociale e garantire il pieno diritto di difesa. Hanno continuato ad andare in udienza, a incontrare i clienti, a recarsi presso le case circondariali per assistere i detenuti. Tutto questo mettendo sempre a rischio la propria salute».