ASCOLTA L'ARTICOLO

Da oggi, giovedì 16 dicembre 2021 è possibile vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni, come previsto dal Ministero della Salute. Le somministrazioni verranno effettuate nei punti vaccinali pediatrici della provincia trapanese dove sono stati predisposti accessi e corsie riservate ai più piccoli.

A Castelvetrano, presso l’ospedsle Vittorio Emanuele II nelle giornate di martedì, giovedì, sabato nella fascia oraria 14-20

Di seguito l’elenco deli altri punti vaccinali sul territorio:

Trapani – Hub Cipponeri – c.da Cipponeri, via Trapani – dal lunedì al sabato -14/20 – domenica 8/20

Buseto Palizzolo – via San Vito – domenica 8/14

Favignana – via Dante, Ufficio d’Igiene – mercoledì e sabato 13/17

Pantelleria – P.O. Nagar – giovedì 15/17

Marsala – Campus Biomedico, C.da Cardilla,1 – martedì, sabato, domenica 14/20

Mazara del Vallo –P.O. Abele Ajello- martedì, giovedì, sabato 14/20 – domenica 8/20

Salemi – P.O.Vittorio Emanuele III – martedì e giovedì 14/20

Hub Partanna, via Michelangelo Buonarroti– martedì, giovedì, sabato 14/20; domenica 8/20

Alcamo – Hub Pala d’Angelo –via Montinaro – martedì, giovedì, sabato 14/20; domenica 8/20

Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere già compiuto 5 anni.

AUTORE. Redazione